Presa a martellate la vetrina della Luppoleria: «Con il cantiere siamo isolati, serve più sicurezza»

Ha preso a martellate la vetrata della Luppoleria in via Alberoni, tentando di sfondare l’ingresso e introdursi all’interno dell’attività. Il colpo, però, non è riuscito: a fermare il tentativo di intrusione è stato il rivestimento antisfondamento. Ma non solo: il malvivente è stato messo in fuga anche dalla presenza di un’addetta alle pulizie, che si trovava all’interno del pub nel quartiere Roma, all’alba di ieri mattina.

Erano le sei quando l’uomo ha colpito ripetutamente la vetrina della Luppoleria nel tentativo di aprirsi un varco. La barriera ha resistito agli urti, impedendogli di entrare. Accortosi della presenza della donna, il ladro si è allontanato senza riuscire a portare a termine l’azione. Sul posto, gli agenti della polizia per i rilievi del caso.

Intanto cresce l’esasperazione di chi rischia di non poter alzare la saracinesca con serenità. «Il problema della sicurezza si fa sentire sempre di più – conferma Mario Coppellotti, titolare del locale –. In questo periodo, senza il passaggio delle auto in via Alberoni a causa del cantiere in corso, il tema è ancora più pressante perché siamo isolati». La richiesta è quella di «un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine».