Progetto Asp, alla Veggioletta un centro per la disabilità adulta

C’è un ambizioso progetto nell’agenda 2027 dell’Asp “Città di Piacenza”: la ristrutturazione di un suo fondo rurale di 3mila metri quadrati alla periferia occidentale chiamato “cascina Torretta”, per farne un avanzato centro per la disabilità adulta. Nella riqualificazione del compendio, che si trova in zona Veggioletta, tra la tangenziale e via Guicciardini, di fronte a villa Serena, l’Azienda dei servizi alla persona, che al 96% è di proprietà del Comune, «individua un intervento di interesse strategico, finalizzato alla valorizzazione di un patrimonio immobiliare oggi suscettibile di recupero e alla sua progressiva restituzione a funzioni coerenti con la propria missione istituzionale».

Il quadro economico dell’intervento «sarà definito all’esito degli approfondimenti tecnici e progettuali, con individuazione dei lotti funzionali e delle relative priorità», viene spiegato nella relazione. Per il momento l’Asp ha messo in conto di destinare 2 milioni di risorse proprie, che si stima di ottenere dalla vendita di un fondo agricolo, così da «preservare la consistenza patrimoniale dell’Azienda sotto il profilo sostanziale, convertendo una componente immobiliare non strumentale in un investimento capace di produrre utilità istituzionale e sociale di lungo periodo». D’altro canto «resta ferma la volontà di ricercare ulteriori fonti di finanziamento: regionali, nazionali o europei, risorse di fondazioni e altri strumenti».