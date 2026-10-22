Rintracciato scippatore seriale, arrestato 57enne pluripregiudicato

Il responsabile di una rapina ai danni di una donna di 78 anni, avvenuta il 17 luglio scorso in via Falconi, è stato individuato dalla polizia, grazie al lavoro investigativo della Squadra Mobile.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo di 57 anni, pluripregiudicato, in sella a una bicicletta avrebbe strappato la borsa dal cestino della bicicletta della vittima, facendola cadere a terra e provocandole lesioni, per poi allontanarsi rapidamente per tornare alla propria abitazione a fare un cambio d’abito.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile attraverso l’ascolto della vittima e l’attività di riconoscimento, hanno consentito di risalire al presunto autore, già sottoposto alla detenzione domiciliare con controllo elettronico per reati analoghi sempre ai danni di persone anziane.

Alla luce degli elementi acquisiti, l’Autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.

