Riscaldamento, impianti accesi da sabato 24 ottobre
In anticipo rispetto alla data del 1° novembre precedentemente stabilita. Lo dispone l’ordinanza firmata oggi dalla sindaca Katia Tarasconi. L’accensione sarà consentita per un massimo di 14 ore giornaliere
Redazione Online
|4 ore fa
Da domani, sabato 24 ottobre, sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale di Piacenza, in anticipo rispetto alla data del 1° novembre precedentemente stabilita. Lo dispone l’ordinanza firmata oggi dalla sindaca Katia Tarasconi.
Il provvedimento tiene conto delle condizioni meteorologiche previste e ha l’obiettivo di garantire adeguate temperature negli ambienti e tutelare la salute della popolazione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.
L’accensione sarà consentita per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionabili, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. Si tratta di una possibilità, da utilizzare in base alle effettive necessità.
La nuova ordinanza modifica temporaneamente il termine fissato al 1° novembre dal precedente provvedimento del 25 settembre, adottato in attuazione delle misure regionali per la qualità dell’aria. Restano in vigore tutte le altre disposizioni, compresi i limiti di temperatura degli ambienti e le limitazioni all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a limitare l’accensione alle ore di effettivo bisogno, contribuendo così a contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti.
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