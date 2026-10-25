Roveleto, genitori e commercianti denunciano paura e insicurezza: parte una raccolta firme
Incontro in municipio per segnalare episodi di minacce, vandalismi e comportamenti molesti. I cittadini chiedono interventi più incisivi. La sindaca Toma: Abbiamo fatto tutto ciò che rientra nelle nostre competenze»
Valentina Paderni
|2 ore fa
Amministratori comunali, genitori e commercianti ieri mattina nell'ufficio della sindaca Marica Toma - © Libertà/Valentina Paderni
«C’è chi è stato seguito fino a casa e chi ha paura di attraversare alcune zone del paese». Cresce la preoccupazione a Roveleto, dove genitori e commercianti hanno incontrato in municipio la sindaca di Cadeo, Marica Toma, per denunciare situazioni di disagio e insicurezza.
Al centro delle segnalazioni i comportamenti di tre persone in condizioni di fragilità, alle quali vengono attribuiti episodi di vandalismo, furti di biciclette e atteggiamenti molesti.
«Dobbiamo aspettare che accada qualcosa di più grave?», chiedono i commercianti.
«Abbiamo fatto tutto ciò che rientra nelle nostre competenze», replica Toma, ricordando le denunce presentate, i contatti con i carabinieri e l’attivazione dei servizi sociali e dell’Ausl.
L’assessore Federico Francia chiarisce che mancano i presupposti per disporre un provvedimento di allontanamento.
I cittadini hanno quindi deciso di presentare una richiesta formale alle autorità e avviare una raccolta firme nei negozi.
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