Schianto tra due auto sulla Statale 10 a Fossadello: due feriti
L'incidente all'incrocio con via Donizetti. Una donna di 29 anni e un uomo di 83 trasportati al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.
Redazione Online
|2 ore fa
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Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 24 ottobre, lungo la Statale 10 Padana Inferiore, a Fossadello, nel comune di Caorso. Alle 10.07, all'altezza dell'incrocio con via Donizetti, due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.
Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, una donna di 29 anni e un uomo di 83. Entrambi hanno riportato, fortunatamente, conseguenze lievi. Soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul luogo dello schianto, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Piacenza e i carabinieri della Compagnia di Piacenza, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
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