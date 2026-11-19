"L'inimmaginabile avvenimento che le ha attraversato la vita richiama a esprimerle solidarietà e ammirazione per il modo in cui ha reagito". Firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giulia Gardani fatica a crederci: la sua storia è arrivata fino a Roma, ai vertici delle istituzioni. È un'emozione, una cosa che non avrei mai immaginato» dice.

La tennista piacentina, rimasta tetraplegica dopo essere stata investita da un'auto a New York nell'agosto 2023, ha ricevuto un messaggio di solidarietà dal Quirinale. A scrivere al presidente, lo scorso aprile, era stato un parente della 37enne. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta, inaspettata. «Il cugino di mia mamma ha fatto tutto a mia insaputa. Non me l'aspettavo. È stata una bellissima sorpresa e, secondo me, l'ennesimo risvolto positivo di questa vicenda».

Da quella notte sono trascorsi tre anni. Gardani si sposta in carrozzina e continua a fare i conti con le conseguenze dell'incidente. Al volante dell'auto che la travolse, a Manhattan, c'era una donna afroamericana con problemi psichiatrici. Il procedimento giudiziario è tuttora in corso. Intanto Giulia attende di poter accedere a un protocollo sperimentale, nella speranza di recuperare una parte della propria autonomia. «Dopo tre anni, resta il cambiamento. È stato un taglio netto, nulla è come prima».

Il tennis, comunque, rimane un punto fermo. Gardani continua a insegnare al circolo della Farnesiana: «Spero che arrivi il messaggio di non fermarsi mai, nonostante tutto». Parole che vorrebbe poter rivolgere direttamente a Mattarella. Nella lettera, infatti, il presidente apre alla possibilità di un incontro. Un'eventualità che la emoziona. «Sarebbe incredibile riuscire a conoscere il Capo dello Stato, un giorno».