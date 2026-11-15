Solidarietà per l’Ucraina, «Cinque anni di impegno»

Rendere conto alla città di quasi cinque anni di impegno umanitario e rispondere alla nuova emergenza invernale. È il duplice obiettivo dell’incontro pubblico “Salviamo le vite insieme: Risultati della solidarietà piacentina e la nuova emergenza inverno in Ucraina”, promosso dall’Associazione Ucraina di Piacenza “Nadiya” ODV, in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 17 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia 12).

Punto di riferimento per la comunità ucraina e per tutta la rete di solidarietà locale verso l’Ucraina, Nadiya gestisce a Piacenza — in via Penazzi 22, aperto ogni sabato dalle 9 alle 17 - un magazzino permanente per gli aiuti umanitari destinati all’emergenza ucraina. Durante la serata, attraverso video e reportage dal campo, il direttivo illustrerà i risultati ottenuti dall’inizio del conflitto grazie alle donazioni dei piacentini e alle iniziative sul territorio - tra cui la recente cena solidale promossa dall’imprenditore Valter Bulla, da sempre vicino al volontariato, in collaborazione con l’assessore alle Politiche Sociali Nicoletta Corvi, Coldiretti Piacenza (diretta da Roberto Gallizioli, che ha messo a disposizione locali e prodotti tipici) e la stessa Nadiya ODV. I fondi raccolti hanno coperto i costi di trasporto degli aiuti partiti da Piacenza.

L’incontro lancerà poi una campagna straordinaria di raccolta di generatori di corrente, dispositivi per garantire la continuità elettrica negli ospedali, materiale medico e farmaci salvavita per ferite e ustioni.