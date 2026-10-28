Tra ferro e fuoco, a "L'Arte del Fare" un mestiere senza tempo

«Con un po’ di fantasia si può fare tutto con il ferro». Parte da qui, la sesta tappa del viaggio de "L'Arte del Fare" tra le eccellenze artigiane piacentine. Un viaggio che approda alle porte di Bettola, tra le colline della Val Nure, dove sorge "L'Artigiano del Ferro" impresa nata nei primi anni 80 con Sandrino Crivellin e portata avanti con la stessa passione dal figlio Marco.

Un mestiere imparato proprio osservando papà Sandrino. «Avevo undici anni quando aiutavo mio padre nelle piccole preparazioni o sistemando le viti negli appositi contenitori e in quel modo già mi sentivo grande» racconta l'artigiano del ferro a Marco Vincenti. «Ancora oggi – prosegue Crivellin -, dopo quarant’anni di lavoro, se ho un dubbio, la prima persona a cui chiedo consiglio è proprio lui. Mio papà è la mia fortuna più grande».

Un legame che si traduce in un orgoglio condiviso: quello di aver tramandato un sapere artigiano e di aver dato continuità a un’attività avviata oltre sessant’anni fa in Brianza.