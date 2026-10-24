Truffano un 88enne per 18mila euro: traditi dalle foto "piacentine" sul cellulare durante un controllo a Roma

Un controllo di routine a Roma ha permesso di individuare i presunti responsabili di due truffe ai danni di anziani nel Piacentino. A tradire un uomo di 45 anni e una donna di 47, entrambi napoletani, sono state alcune fotografie conservate sul cellulare.

I due, fermati dalla polizia locale nella zona di Colle Oppio dopo aver tentato di nascondersi dietro un'auto, hanno fornito spiegazioni contraddittorie. Quando la donna ha mostrato un biglietto ferroviario sul telefono, gli agenti hanno notato immagini di citofoni, targhe e strade della provincia di Piacenza.

Grazie alla collaborazione con i carabinieri di Fiorenzuola e Carpaneto, sono emersi due episodi denunciati il giorno precedente. Un 88enne, ingannato da un falso carabiniere con la storia di un incidente a un familiare, aveva consegnato gioielli per 18mila euro. Una 77enne aveva invece subito un tentativo di apertura della cassaforte da parte di una sconosciuta.

La coppia è stata denunciata per truffa aggravata e tentata truffa.

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