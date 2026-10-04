Un 25enne finisce in carcere, altri nei guai per droga e alcol

Finisce in carcere a 25 anni: violava le prescrizioni dell’affidamento. Tre denunce e segnalazioni per droga, tre patenti ritirate per alcol o stupefacenti e una denuncia per aver minacciato con una pistola, poi risultata un’arma da soft-air, la titolare di un negozio. Nei guai per la cocaina persone fra i 21 e i 60 anni. È il bilancio di una serie di controlli effettuati negli ultimi giorni in provincia e a Piacenza dai carabinieri delle Compagnie di Piacenza, Bobbio e Fiorenzuola.

L’arresto è avvenuto l’altro pomeriggio a Cortemaggiore. I militari della locale stazione hanno eseguito un decreto di sospensione dell’affidamento in prova, con conseguente ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia nei confronti di un venticinquenne residente a Besenzone.

Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni degli stessi carabinieri, che avevano documentato reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa. Dopo le formalità, il giovane è stato accompagnato alla casa circondariale delle Novate, dove dovrà proseguire l’espiazione di una condanna per fatti legati allo spaccio di stupefacenti, con fine pena nel 2028.

«Un intervento - riferiscono i carabinieri - che sottolinea il lavoro di verifica costante che i reparti territoriali svolgono sul rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria».

Il piano di controllo, articolato su tutte le fasce orarie con pattuglie delle stazioni e del Radiomobile, ha riguardato soprattutto la sicurezza stradale e il contrasto alla droga.

A Gossolengo, in via Soprani, il Radiomobile di Bobbio ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un ventunenne di Rivergaro: all’etilometro è risultato positivo con un tasso quattro volte superiore al limite. Patente ritirata e auto sequestrata. Stessa sorte alle 3 del mattino, a Quarto sulla Statale 45, per un trentenne di Rivergaro, positivo all’alcoltest.

Nei pressi del centro commerciale Galassia a Piacenza, i carabinieri hanno fermato un altro ventunenne con alcune dosi di cocaina: sostanza sequestrata e segnalazione alla Prefettura come assuntore. Analoga violazione a Vernasca: un quarantaduenne di Fiorenzuola è stato trovato con cocaina durante un controllo stradale e gli è stata ritirata la patente.

E ancora, nella notte del 2 ottobre in Via Emilia Pavese a Piacenza, un 58enne di Sarmato, passeggero di un’auto, aveva con sé due involucri contenenti quasi due grammi e mezzo di cocaina.

A Ponte dell'Olio, infine, un sessantenne piacentino è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi per aver minacciato la titolare di un negozio puntandole contro una pistola, poi risultata un’arma da soft-air, che è stata sequestrata.