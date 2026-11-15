Via Morigi, il senso unico divide i residenti. Al via i lavori ai marciapiedi
Bilancio positivo per il Comune dopo due mesi di sperimentazione, ma non mancano le critiche sulla sicurezza. Da lunedì 16 novembre il cantiere, poi nuove modifiche alla viabilità
Elena Caminati
|1 ora fa
Via Morigi a senso unico
A due mesi dall’introduzione del senso unico in via Morigi e strada Raffalda, il Comune di Piacenza traccia un bilancio positivo, ma tra i residenti restano divisioni. Per l’assessore Matteo Bongiorni la nuova viabilità ha migliorato l’ordine, la sosta e la sicurezza dei pedoni. Il gruppo di vicinato segnala invece criticità agli incroci con via Emmanueli e via Rapaccioli, oltre alla velocità delle auto.
Da lunedì 16 novembre inizieranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Morigi, sul lato della clinica Piacenza. Nel primo tratto, tra via Pietro Cella e via Castagna-via Ponchielli, scatterà il divieto di sosta con rimozione e, durante il cantiere, si transiterà solo da via Cella verso via XXIV Maggio. I lavori dureranno complessivamente circa due settimane.
Entro novembre partirà anche la seconda fase della sperimentazione, con modifiche a via Cella, via Campesio e via Crollalanza. Se i risultati saranno confermati, il Comune intende rendere definitiva la nuova viabilità in primavera.