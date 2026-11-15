Via Morigi, il senso unico divide i residenti. Al via i lavori ai marciapiedi

A due mesi dall’introduzione del senso unico in via Morigi e strada Raffalda, il Comune di Piacenza traccia un bilancio positivo, ma tra i residenti restano divisioni. Per l’assessore Matteo Bongiorni la nuova viabilità ha migliorato l’ordine, la sosta e la sicurezza dei pedoni. Il gruppo di vicinato segnala invece criticità agli incroci con via Emmanueli e via Rapaccioli, oltre alla velocità delle auto.

Da lunedì 16 novembre inizieranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Morigi, sul lato della clinica Piacenza. Nel primo tratto, tra via Pietro Cella e via Castagna-via Ponchielli, scatterà il divieto di sosta con rimozione e, durante il cantiere, si transiterà solo da via Cella verso via XXIV Maggio. I lavori dureranno complessivamente circa due settimane.

Entro novembre partirà anche la seconda fase della sperimentazione, con modifiche a via Cella, via Campesio e via Crollalanza. Se i risultati saranno confermati, il Comune intende rendere definitiva la nuova viabilità in primavera.