Viabilità, da lunedì modifiche in via Trebbiola a Piacenza e sulle strade di Agazzano, Caorso e Morfasso

Da lunedì 16 novembre nuove modifiche alla viabilità a Piacenza e in provincia, con chiusure temporanee, sensi unici alternati e limitazioni alla velocità per consentire l'esecuzione di lavori e interventi di manutenzione. I provvedimenti interesseranno alcune strade cittadine e tre arterie provinciali nei territori di Agazzano, Caorso e Morfasso.

Via Trebbiola diventa off limits

A Piacenza, dalle 8 alle 17, scatterà il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in via Trebbiola, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Benedettine e il civico 59. Nel tratto successivo, fino a via Alberoni, il divieto di transito prevede deroghe per residenti, titolari di posti auto e mezzi di soccorso. Le limitazioni, necessarie per la sostituzione di una mantovana di protezione all'altezza del civico 67, saranno in vigore dal 16 al 20, dal 23 al 27 e il 30 novembre, oltre che dall'1 al 4 dicembre.

Potature in diverse vie cittadine

Sempre in città, a partire dal 15 novembre, sono autorizzate possibili chiusure temporanee, sensi unici alternati e divieti di sosta in occasione degli interventi di potatura e abbattimento di alberi. Le strade interessate comprendono, tra le altre, via Lanza, piazzale Genova, via Cavaglieri, via Leonardo da Vinci, via Nasolini e via Palmerio. Le limitazioni saranno applicate in base all'avanzamento dei lavori.

Prove sul ponte delle Luretta lungo la Sp 7

In provincia, in territorio di Gazzola, lunedì 16 e martedì 17 novembre, dalle 8.30 alle 17, sarà istituito il senso unico alternato, regolato a vista o da movieri, lungo la provinciale 7 di Agazzano, tra i chilometri 15+700 e 15+960. Il provvedimento consentirà l'esecuzione di prove sui materiali del ponte che attraversa il torrente Luretta.

Caorso, senso unico alternato sulla Sp 20

A Caorso, dal 16 al 20 novembre, dalle 8 alle 17, senso unico alternato regolato da movieri e limite di velocità di 30 chilometri orari sulla provinciale 20 di Polignano, tra i chilometri 0+900 e 1+200. Le limitazioni sono necessarie per la rimozione di alberi e il taglio di rami lungo la strada e in prossimità dei manufatti.

Semaforo sulla Sp 21 a Morfasso

A Morfasso, infine, da lunedì 16 novembre fino al 31 dicembre sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo sulla provinciale 21 di Val d'Arda, al chilometro 17+900. Il provvedimento permetterà gli interventi di consolidamento di un versante instabile, con la realizzazione di opere di sostegno in legname e pietrame.

Ancora chiusa la Sp di Statto

Restano inoltre attive altre limitazioni già introdotte nei giorni scorsi. Tra queste, la chiusura della provinciale 40 di Statto nel centro abitato di Travo, prevista fino al 20 novembre, dalle 7 alle 20 dei giorni lavorativi, per un intervento sulla rete fognaria.