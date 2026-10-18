Da Rivergaro alla Cina, Nicholas conquista TikTok: 2,5 milioni di visualizzazioni per un video
A 25 anni ha già visitato quasi trenta Paesi, conciliando viaggi e lavoro. I suoi racconti hanno raccolto complessivamente 3,5 milioni di visualizzazioni e quasi mezzo milione di like.
Marcello Tassi
|1 ora fa
Da Rivergaro al successo su TikTok, raccontando il mondo attraverso i suoi viaggi. Nicholas Murelli, 25 anni, dipendente di un'azienda piacentina, ha raggiunto 3,5 milioni di visualizzazioni e quasi mezzo milione di like in poche settimane. Un solo video girato in Cina ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni.
«Gli amici mi incoraggiavano a condividere quello che vedevo. Ho iniziato per gioco e continuo a divertirmi», racconta.
Con lo zaino in spalla ha già visitato quasi trenta Paesi, dalla Thailandia alla Tanzania, dalla California alla Giordania, organizzando quattro o cinque viaggi all'anno compatibilmente con il lavoro.
Il ricordo più emozionante è l'aurora boreale in Lapponia. Il più difficile, invece, il viaggio in Giordania nel 2023, segnato dalla paura della guerra.
«Viaggiare significa libertà, conoscenza e abbattere le barriere», spiega Nicholas, che per ora non pensa di trasformare i social in una professione. «Mi piace condividere le immagini anche per far viaggiare chi non può partire, come genitori e nonni».
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