Dal Piacentino al Congo, la scuola di don Lukoki cresce: oggi accoglie 600 studenti

di CAMILLA CALZAROSSA LUSARDI





Da trenta alunni a circa 600 studenti, dalla materna alla maturità. È la storia di “Gocce d’acqua”, il complesso scolastico sorto nel 2010-2011 a Mont-Ngafula, alla periferia di Kinshasa, in Congo, grazie all’impegno di don Alphonse Lukoki Fulumpinga, parroco di Ponte dell’Olio, e alla generosità di tanti piacentini.

La scuola, oggi riconosciuta dallo Stato come sede d’esame per la maturità, continua a crescere. Sono in corso i lavori per completare le aule del secondo piano, ma servono nuovi finanziamenti.

«Circa cinquanta piacentini sono venuti con me in Congo, lavorando duramente alla realizzazione del complesso», racconta don Lukoki, che sogna di replicare il progetto in altre città.

Fondamentale anche il sostegno del CSI di Piacenza, che ha promosso attività sportive per i ragazzi. «Ogni ora trascorsa giocando è un’ora lontano dalla strada», sottolinea Stefano Magnaschi. Un progetto che continua a vivere grazie alla solidarietà e al volontariato.