Daniele e Sonia uccisi a Zena: «Ho perso due figli, non uno. Le pene siano applicate»
A cinque anni dalla tragedia costata la vita ai due giovani, Antonino Zanrei chiede maggiore sicurezza sulle strade e condanne effettive per i responsabili. «Serve un cambiamento culturale»
Simona Segalini
|3 ore fa
Daniele Zanrei con Sonia Tosi, morta assieme a lui il primo agosto 2021
«Non chiamatelo incidente, è stato un omicidio stradale». A cinque anni dalla tragedia costata la vita al figlio Daniele e alla fidanzata Sonia Tosi, Antonino Zanrei torna a chiedere giustizia e maggiore sicurezza sulle strade.
I due giovani furono travolti il 1° agosto 2021 a Zena, sulla strada per Carpaneto, mentre viaggiavano in scooter. Alla guida dell'auto un giovane ubriaco, che procedeva a 115 chilometri orari, poi condannato a cinque anni e sette mesi.
Daniele, 30 anni, era un promettente car designer, impegnato nei centri stile Maserati e Alfa Romeo, dove aveva lavorato anche al progetto della Tonale.
«La legge sull'omicidio stradale è stata molto importante, ma purtroppo in tribunale non viene quasi mai applicata del tutto», sostiene il padre, che chiede pene effettive e più controlli.
«Quando si va per strada si gioca con la propria vita e con quella degli altri». Un appello alla responsabilità, accompagnato da un pensiero per tutte le famiglie che hanno perso una persona cara.
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