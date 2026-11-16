Daniele e Sonia uccisi a Zena: «Ho perso due figli, non uno. Le pene siano applicate»

Antonino Zanrei, padre di Daniele

«Non chiamatelo incidente, è stato un omicidio stradale». A cinque anni dalla tragedia costata la vita al figlio Daniele e alla fidanzata Sonia Tosi, Antonino Zanrei torna a chiedere giustizia e maggiore sicurezza sulle strade.

I due giovani furono travolti il 1° agosto 2021 a Zena, sulla strada per Carpaneto, mentre viaggiavano in scooter. Alla guida dell'auto un giovane ubriaco, che procedeva a 115 chilometri orari, poi condannato a cinque anni e sette mesi.

Daniele, 30 anni, era un promettente car designer, impegnato nei centri stile Maserati e Alfa Romeo, dove aveva lavorato anche al progetto della Tonale.

«La legge sull'omicidio stradale è stata molto importante, ma purtroppo in tribunale non viene quasi mai applicata del tutto», sostiene il padre, che chiede pene effettive e più controlli.

«Quando si va per strada si gioca con la propria vita e con quella degli altri». Un appello alla responsabilità, accompagnato da un pensiero per tutte le famiglie che hanno perso una persona cara.