Dante parlerà a tutti, puristi e curiosi
Dopo il bando deserto ad agosto la soddisfazione dell'assessore Fiazza per la mostra sul poeta e il Codice Landiano dal 17 dicembre a XNL
Elena Caminati
|55 minuti fa
"Anima Beata", di Guido Reni, si potrà ammirare nella mostra su Dante e il Codice Landiano
Il titolo, di per sé, è più che evocativo: “1336: dalla Selva alla luce. Dante. La Commedia. Il Codice Landiano”. La fase due che ha portato a riscrivere daccapo, o quasi, la mostra su Dante Alighieri e sul suo manoscritto più antico, si è praticamente conclusa. L’indomani del bando andato deserto, l’assessore alla Cultura Christian Fiazza aveva detto che il progetto non era fallito. Era la metà di agosto. Oggi, due mesi dopo, tutto è riscritto «grazie al super lavoro degli uffici comunali, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e alla fiducia dei direttori delle gallerie che hanno creduto in un progetto unico che mette Dante e il Codice al centro del percorso».
L’inaugurazione è fissata per il 17 dicembre prossimo; la mostra resterà allestita a XNL fino al 18 aprile 2027. L’assessore parla dell’idea che sottende l’esposizione con la prerogativa che sia un «viaggio che condurrà il visitatore alla scoperta del Codice Landiano, posizionato, in un teca, alla fine del percorso». In mezzo ci sarà il sommo poeta rappresentato da quarantanove opere e da installazioni multimediali.
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