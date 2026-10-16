Due topi occupano il municipio di Gossolengo: dipendenti e vicesindaco li sfrattano senza fare vittime

Due topi occupano abusivamente il municipio di Gossolengo, ma lo sfratto si conclude senza spargimento di sangue. Protagonisti dell’insolita operazione, martedì, dipendenti comunali e amministratori, impegnati in una vera e propria caccia ai roditori.

Tutto è cominciato quando negli uffici al primo piano sono comparsi escrementi sulle scrivanie. Le trappole con topicida non hanno risolto il problema, così gli impiegati si sono messi alla ricerca della tana, scoprendola sul fondo di un armadio metallico.

Con l’aiuto del vicesindaco Pericle Mazzari, hanno iniziato a svuotarlo, facendo una scoperta inattesa: i topi erano due, una coppia che aveva scelto il municipio per mettere su casa.

I tentativi di catturarli sono però falliti: i roditori si erano rifugiati in un vano inaccessibile. La soluzione è stata trasportare l’intero armadio fuori dal municipio, vicino al passaggio pedonale tra la piazza e via Cella.

Qui i due occupanti hanno finalmente abbandonato il loro rifugio, tornando in libertà. Uno è scappato a destra, l’altro a sinistra. Chissà se si saranno già ritrovati.