Duecento testimoni di pace, aperta la Settimana del dono in Cattolica

La Settimana del dono in Università Cattolica del Sacro Cuore si è aperta quest’anno alla presenza di duecento piccoli testimoni di pace. Gli alunni cioè di undici classi della scuola primaria di San Lazzaro Alberoni, ospiti in Auditorium Mazzocchi dell’ateneo Piacentino per la giornata inaugurale della Settimana che invita a riflettere sul dono. Ad aprire la giornata è stato l’arrivo della Lampada della pace di Assisi, da cui hanno attinto luce undici lanterne che sono state consegnate ad altrettanti classi di scuola primaria.

La Settimana in Università Cattolica quest’anno mette al centro, a 800 anni dalla sua morte, la figura di San Francesco d’Assisi in omaggio al quale è stata anche inaugurata la mostra “San Francesco: parole, segni, visioni”. Allestita nella piazzetta interna dell’Ateneo, l’esposizione sarà visitabile fino al 24 ottobre ed è curata dalla responsabile della biblioteca universitaria Barbara Fiorentini.

Al suo interno è possibile percorrere un ideale viaggio tra testi, immagini, libri di proprietà della biblioteca universitaria. Un percorso espositivo che racconta come la figura e il messaggio del santo di Assisi abbiano attraversato i secoli, a partire dai codici miniati del XV secolo per arrivare ai fumetti contemporanei.