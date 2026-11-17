Anche a Piacenza il costo della vita continua a crescere, ma meno che nella maggior parte delle altre città italiane. Tra febbraio e settembre 2026 i prezzi al consumo sono aumentati del 2,9%, un incremento inferiore alla media nazionale e a quella dell'Emilia-Romagna, entrambe ferme al 3,5%. È quanto emerge da un'elaborazione dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre sui dati Istat, che fotografa l'andamento dei prezzi nei mesi successivi allo scoppio della guerra nel Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio.

Piacenza occupa il 67° posto nella graduatoria nazionale dei rincari, che riporta i dati di 78 città, e risulta penultima tra i capoluoghi emiliano-romagnoli monitorati. Soltanto Forlì-Cesena, con il 2,8%, ha registrato un incremento più contenuto.

A Ferrara i prezzi salgono del 4,1%, a Piacenza del 2,9%

Le differenze all'interno dell'Emilia-Romagna sono significative. La città dove i prezzi sono aumentati maggiormente è Ferrara, con il 4,1%, seguita da Modena (+3,9%) e Rimini (+3,8%). Parma e Bologna registrano entrambe un incremento del 3,6%, Ravenna del 3,5% e Reggio Emilia del 3%.

Piacenza, con il suo 2,9%, si colloca dunque nella parte bassa della graduatoria regionale, con un aumento inferiore di 1,2 punti percentuali rispetto a Ferrara.

Interessante anche il confronto con le province confinanti della Lombardia: a Pavia i prezzi sono saliti del 3,2%, mentre a Lodi l'incremento si è fermato al 2,7% e a Cremona al 2,4%.

Il dato piacentino rimane comunque significativo: il 2,9% rappresenta un aumento dei prezzi nell'arco di appena sette mesi. E un incremento inferiore rispetto ad altre città non significa necessariamente che a Piacenza il costo della vita sia più basso.

Bollette e carburanti trainano i rincari

Secondo la CGIA, a spingere l'inflazione è stata soprattutto la componente energetica, fortemente condizionata dalle tensioni internazionali.

A livello nazionale, tra febbraio e ottobre, i prezzi di elettricità, gas e altri combustibili sono aumentati complessivamente del 28,7%. L'utilizzo dei mezzi di trasporto personali ha registrato un incremento del 13,8%, mentre i servizi di trasporto passeggeri sono saliti del 9%.

Ancora più consistenti i rincari di alcune singole voci: il gas naturale è aumentato del 39,2%, il diesel del 32,2%, l'elettricità del 23,9% e la benzina del 22,7%. Incrementi che incidono sui bilanci familiari e sui costi delle attività economiche.

Queste percentuali si riferiscono all'intero territorio nazionale e a un periodo di otto mesi, mentre il dato del 2,9% relativo a Piacenza riguarda i sette mesi compresi tra febbraio e settembre.

Il rischio di nuovi aumenti per gli alimentari

L'Ufficio studi della CGIA richiama l'attenzione anche sulle possibili conseguenze dei rincari energetici sui prodotti alimentari. Se la tendenza degli ultimi mesi dovesse proseguire, gli aumenti potrebbero estendersi ulteriormente alla spesa quotidiana.

A risentirne maggiormente sarebbero le famiglie con redditi più bassi, per le quali alimentazione, riscaldamento e bollette rappresentano una quota rilevante delle uscite mensili.

Ma il caro vita potrebbe ripercuotersi anche sui consumi e, di conseguenza, sulle attività commerciali e artigianali. Quando il potere d'acquisto diminuisce, infatti, le famiglie tendono a rinviare le spese meno urgenti, dagli acquisti nei negozi agli interventi di manutenzione della casa.

In Italia aumenti fino al 5,4%

La graduatoria nazionale vede in testa Como, dove tra febbraio e settembre i prezzi sono cresciuti del 5,4%. Seguono Siena e Lucca, entrambe al 5,1%, mentre Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa registrano il 4,6%.

All'estremo opposto figurano Milano (+0,8%), Belluno (+0,9%) e Trento (+1,1%). Piacenza si colloca decisamente più vicina a queste ultime realtà che alle città maggiormente colpite dall'inflazione.

Un dato relativamente favorevole, quindi, che non cancella però l'effetto dei rincari accumulati sui bilanci delle famiglie piacentine.