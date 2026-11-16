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Alleanza tra associazioni e Comune: è la “Giornata delle chiavi”

L'obiettivo è quello di valorizzare il commercio di vicinato e il suo ruolo attivo all'interno della città

Gabriele Faravelli
|3 ore fa
Alleanza tra associazioni e Comune: è la “Giornata delle chiavi”
1 MIN DI LETTURA
L'omaggio è puramente simbolico, ma significa tanto perché ha il preciso intento di rinsaldare l'alleanza tra associazione di categoria e Comune con l'obiettivo di valorizzare il commercio di vicinato e il suo ruolo attivo all'interno della città. Anche Piacenza ha partecipato alla “Giornata delle chiavi”, iniziativa promossa a livello nazionale dalla Confcommercio: i rappresentanti dell'associazione locale hanno consegnato le colorate chiavi alla sindaca Katia Tarasconi in Municipio con la promessa di continuare a lavorare per invertire una tendenza negativa.
Secondo le nuove elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confcommercio anche Piacenza purtroppo registra questo trend: tra il 2012 e il 2025 le attività del commercio al dettaglio in sede fissa sono diminuite di 235 unità, passando da 1.027 a 792. Un andamento che si inserisce nel quadro nazionale, dove nello stesso periodo si è registrata una riduzione di circa 156mila punti vendita: in Italia i locali commerciali sfitti superano oggi le 460mila unità, con una permanenza media sul mercato senza utilizzatori superiore a sette anni. 

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