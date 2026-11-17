La prestigiosa guida di settore, Vitae La Guida Vini 2027, curata dell’Associazione Italiana Sommelier, premia uno dei vini di Cantina Valtidone. Il metodo Classico Arvange Pas Dosé Blanc de Noirs 2021 viene citato tra le etichette e collocato tra i migliori vini italiani. Un posizionamento che premia il lavoro dei circa 200 soci della cooperativa vitivinicola che vanta sei decenni di storia e che da poco ha concluso le operazioni di vendemmia con la conseguente commercializzazione dei primi vini.

«Condividiamo quest'ulteriore riconoscimento – dice il presidente di Cantina Valtidone Gianpaolo Fornasari - con tutti coloro che permettono di ottenerli grazie al loro prezioso lavoro che ha di base esperienza, competenza, pazienza e tanta passione».