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Premiati italiani ed europei ma l’originalità è a Rivergaro

Commercianti sul podio al Mercato Europeo, riconoscimenti a stand dalla Germania, dal Lodigiano e dalla Valtrebbia

Martina Di Nunzio
|43 minuti fa
Premiati italiani ed europei ma l’originalità è a Rivergaro
1 MIN DI LETTURA
Una grande folla sul Pubblico Passeggio ha fatto da sfondo alle premiazioni dei commercianti per la ventunesima edizione del Mercato Europeo. Un’entourage istituzionale - composto da Adriano Anselmi, presidente FIVA Piacenza, l’assessore al commercio Simone Fornasari, la vicedirettrice di Confcommercio Piacenza Arianna Beta e Gloriana Tironi, presidente del Consorzio Mercanti di Qualità di Piacenza - si è fatta strada in una ricca varietà di stand per assegnare le tre targhe ai vincitori.
Un premio che i commercianti hanno scoperto sul momento, presi dallo stupore e dall’emozione per il duro lavoro riconosciuto.
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