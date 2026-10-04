Premiati italiani ed europei ma l’originalità è a Rivergaro

Una grande folla sul Pubblico Passeggio ha fatto da sfondo alle premiazioni dei commercianti per la ventunesima edizione del Mercato Europeo. Un’entourage istituzionale - composto da Adriano Anselmi, presidente FIVA Piacenza, l’assessore al commercio Simone Fornasari, la vicedirettrice di Confcommercio Piacenza Arianna Beta e Gloriana Tironi, presidente del Consorzio Mercanti di Qualità di Piacenza - si è fatta strada in una ricca varietà di stand per assegnare le tre targhe ai vincitori.

Un premio che i commercianti hanno scoperto sul momento, presi dallo stupore e dall’emozione per il duro lavoro riconosciuto.