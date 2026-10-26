Sostegno alle attività economiche, bando da 400mila euro

È aperto il bando con cui il Comune di Piacenza mette a disposizione 400mila euro di contributi a fondo perduto per qualificare e innovare le attività economiche e favorire 1'insediamento di nuove imprese all'interno dell'Hub urbano della città di Piacenza, interessato dal progetto "Trame urbane. Rigenerare spazi, attivare comunità". Le risorse, messe a disposizione dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna, verranno assegnate alle micro, piccole e medie imprese già attive o di nuovo insediamento, con sede operativa nel perimetro dell'Hub: commercio di vicinato, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande e servizi.

Sono privilegiate le attività con vetrina al piano terra, ammessi anche gli operatori su area pubblica con posteggio nell'area. E richiesta l'adesione all'accordo di partenariato dell'Hub, possibile fino alla scadenza del bando. Il contributo copre il 60% delle spese ammissibili, da un minimo di 3mila a un massimo di 20mila euro per unità locale, e sostiene esclusivamente investimenti: apertura, ristrutturazione ammodernamento dei locali, acquisto di attrezzature, impianti arredi, rinnovo di vetrine e insegne, digitalizzazione innovazione dell'offerta.

Una commissione valuterà le domande e formerà una graduatoria, saranno assegnati massimo 100 punti: a chi riutilizza locali commerciali sfitti da almeno 6 mesi, fino a 30 punti, mentre altri 30 punti premiano la qualità del progetto (sostenibilità, innovazione tecnologica, accessibilità, valorizzazione dell'enogastronomia locale e dell'artigianato artistico tradizionale). Sono previsti punti aggiuntivi per l'imprenditoria giovanile e femminile e per le start up innovative.

Il bando completo e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it . Le domande vanno presentate esclusivamente online, entro le 18 dell'11 gennaio 2027, sulla piattaforma www.digital-desk.it/piacenza con accesso da parte del legale rappresentante, o di suo delegato, tramite Spid, Cie o Cns. La graduatoria sarà pubblicata entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande e gli interventi andranno conclusi e rendicontati entro il 10 settembre 2027.