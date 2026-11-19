Una preparazione rigorosa, le radici napoletane sempre nel cuore e una carriera imprenditoriale proiettata sui mercati internazionali. Vincenzo Cerciello è il nuovo presidente di Confapi Industria Piacenza, incarico assunto l’8 giugno dopo sei anni nella giunta di presidenza. È inoltre vicepresidente di Normeccanica, azienda di famiglia specializzata nella produzione di macchine accoppiatrici per l’imballaggio alimentare e farmaceutico. Leader di mercato.

Ospite, ieri sera, di Nicoletta Bracchi nella trasmissione di Telelibertà, Lo Specchio, Cerciello ripercorre il proprio percorso, dagli studi a Napoli all’esperienza imprenditoriale. «Ho accettato l’incarico di Confapi conoscendo bene l’impegno che richiede. Per sei anni ho fatto parte della giunta di presidenza, quando alla guida c’era Giacomo Ponginibbi, e ho potuto conoscere da vicino il lavoro dell’associazione e la sua importanza per il territorio». La nuova presidenza punta su continuità e apertura: «Vogliamo rafforzare la comunicazione e far conoscere meglio le nostre imprese». Tra le iniziative c’è il Confapi Green Tour, dedicato alla sostenibilità nelle Pmi.

«Abbiamo voluto affrontare il tema in modo concreto, perché diventi un’opportunità per fare business, risparmiare e ridurre l’impatto ambientale». Cerciello ha vissuto a Napoli fino ai 25 anni, frequentando le scuole dei gesuiti, il liceo classico e Ingegneria alla Federico II. «Sono stati anni di studio rigorosi, che mi hanno dato molto anche sul piano personale». Un percorso che gli ha insegnato il valore di una cultura ampia, oltre le competenze tecniche: «Senza un background culturale è difficile costruire una visione. Anche negli studi tecnici ed economici dovrebbero trovare spazio letteratura, filosofia e storia». Napoli resta nel suo cuore: «Sono orgoglioso delle mie origini». Nel 2009 ha sposato una piacentina e si è trasferito a Piacenza. Dopo la laurea è entrato in Normeccanica, contribuendo alla sua espansione sui mercati esteri. «Le fiere e il contatto diretto con i clienti, anche attraverso i viaggi, mi hanno aiutato a capire come far evolvere l’azienda e adattare i prodotti ai diversi Paesi». Oggi l’export vale circa il 90% del fatturato, vicino ai 100 milioni di euro, con 4.500 impianti installati nel mondo e investimenti in ricerca e sviluppo pari al 3-5%.

«Non tutto quello che abbiamo sviluppato ha avuto successo, ma anche gli insuccessi fanno parte della crescita». La dimensione internazionale non ha cancellato il legame con il territorio: «Siamo orgogliosamente piacentini. Quando Normeccanica cresce e si afferma all’estero, porta con sé anche il nome di Piacenza». Per Cerciello, la forza del sistema produttivo italiano sta nella collaborazione tra grandi aziende e Pmi, in una filiera che «non esiste in molti altri Paesi». Sui mercati esteri fanno la differenza anche flessibilità e capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti: «La nostra forza è capire quello che serve. Oggi il Made in Italy è un valore aggiunto». Decisive, infine, le competenze e il lavoro di squadra. Normeccanica è anche un esempio di passaggio generazionale: il padre Antonio è presidente, il fratello Alfredo vicepresidente e responsabile finanziario. «Lavoriamo in modo coordinato, con ruoli e responsabilità definiti». Un equilibrio da preparare per tempo: «È un atto di responsabilità anche verso i dipendenti, perché riguarda il futuro e la continuità dell’azienda».

Cerciello punta sul dialogo tra università e imprese: «Le competenze fanno la differenza»

Cerciello guarda alle prospettive di Piacenza, sottolineando il ruolo delle università e la necessità di rafforzare il dialogo con le imprese: «Oggi la differenza la fanno le competenze». Da valorizzare anche il tessuto produttivo: «Abbiamo tante realtà di eccellenza, che dobbiamo avere il coraggio di raccontare e portare fuori dal territorio». Il legame con la città si è espresso anche attraverso lo sport. Normeccanica ha sostenuto per anni la pallavolo piacentina, dal Copra Volley alla Rebecchi-Normeccanica femminile, di cui Cerciello è stato presidente e che ha conquistato due scudetti, Supercoppe, due Coppe Italia e la Champions League.

«Abbiamo sempre pensato fosse giusto restituire al territorio una parte di quello che ci ha dato». Un impegno proseguito con il sostegno al progetto Gas Sales. Anche i clienti internazionali diventano ambasciatori di Piacenza, attraverso la cucina e i prodotti tipici. In passato l’azienda ha portato cuochi piacentini alle fiere estere per far conoscere pisarei e tortelli. «Non rappresenti soltanto te stesso e la tua azienda, ma un intero tessuto industriale e imprenditoriale». Ai giovani che vogliono fare impresa Cerciello indica infine coraggio, impegno e preparazione: «Se una persona mette in campo le proprie conoscenze e il proprio know-how, può costruire un percorso e affrontare le difficoltà». Le puntate di “Specchio”sono disponibili anche on demand sul sito di Libertà.