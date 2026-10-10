Geofluid da record con 17mila visitatori arrivati da 110 Paesi

Bilancio altamente positivo per l’edizione 2026 di Geofluid che passa agli archivi, dopo quattro giorni consecutivi di apertura a Piacenza Expo, con numeri mai raggiunti finora. I visitatori professionali hanno raggiunto quota 17.000 (+14% rispetto all’edizione precedente) con provenienza da 110 diversi Paesi e con una presenza estera pari al 28%. Numeri estremamente eloquenti che confermano l’appuntamento fieristico di Piacenza Expo come il più importante e qualificato a livello internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia.

«Numeri - sottolinea il Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa - che confermano il sentiment percepito tra i numerosi espositori con cui ho potuto confrontarmi in questi quattro giorni. Geofluid non è soltanto un evento in grado di generare un importante indotto economico a favore del nostro territorio, ma anche una fiera capace di offrire ai numerosi espositori presenti concrete occasioni per fare business e per sviluppare rapporti commerciali a livello internazionale. Ulteriore elemento positivo, l’alto grado di apprezzamento espresso dagli imprenditori presenti per l’ottima organizzazione di Piacenza Expo, un attestato di stima che conferma l’elevata professionalità della nostra struttura operativa, che ringrazio per l’impegno e il lavoro profusi a favore di questa edizione record di Geofluid».

L’analisi dei visitatori preregistrati, incrociata con la presenza delle aziende di settore, evidenzia come il comparto predominante di questa edizione sia stato quello legato a perforazione, fondazioni e consolidamento, (circa il 48% delle registrazioni totali). In crescita anche i settori di consulenza e studi di ingegneria, geologia e geofisica, a conferma di come la parte di aggiornamento professionale e l’incontro con i produttori di nuove tecnologie rappresenti una forte motivazione di visita per questi professionisti.

«Il successo e la straordinaria riuscita di Geofluid - aggiunge il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli - sono frutto di un intenso lavoro di squadra che ci ha permesso di confezionare un'edizione da record. Nei padiglioni e nei corridoi della fiera si è respirata un'energia travolgente e una fortissima voglia di confrontarsi e fare rete in un contesto pienamente internazionale. Un sentito ringraziamento va ai componenti del tavolo Tecnico che, nell'ultimo anno, hanno condiviso con Piacenza Expo la definizione di un programma di convegni e workshop di altissimo livello. Un grazie anche alle associazioni di settore sempre attive e partecipi. Desideriamo inoltre ringraziare i fornitori, i collaboratori e i partner di Piacenza Expo che, con grande professionalità e impegno, hanno garantito la migliore accoglienza e un'esperienza ottimale sia agli espositori sia ai visitatori. La crescita rilevante delle presenze e l'ampliamento dell'area espositiva rendono pienamente merito allo sforzo profuso dallo staff di Piacenza Expo. I risultati ottenuti ci ripagano dell'impegno costante rivolto, in questi anni, nella gestione della comunicazione, dello sviluppo commerciale e delle relazioni con le aziende, a cui abbiamo fornito risposte alle differenti esigenze tecniche e logistiche. Questo successo appartiene a tutti noi.»

La prossima edizione di Geofluid, già programmata, si svolgerà dall’11 al 14 ottobre 2028