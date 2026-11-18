Tra impresa, innovazione, territorio: Vittorio Cerciello a "Lo specchio"
Dalla tecnologia piacentina ai mercati di tutto il mondo, con lo sguardo rivolto al futuro dell’impresa e le radici saldamente ancorate alla propria storia
Redazione Online
|1 ora fa
Vittorio Cerciello
Dalla tecnologia piacentina ai mercati di tutto il mondo, con lo sguardo rivolto al futuro dell’impresa e le radici saldamente ancorate alla propria storia. È Vincenzo Cerciello, presidente di Confapi Industria Piacenza e vicepresidente di Nordmeccanica, il protagonista della nuova puntata de Lo specchio di Piacenza, intervistato dalla giornalista Nicoletta Bracchi.
Una storia che unisce rigore ingegneristico, capacità imprenditoriale e visione internazionale. Dalla formazione a Napoli, all’Istituto Pontano e all’Università Federico II, fino alla crescita di Nordmeccanica, realtà industriale con quartier generale a Piacenza e una presenza consolidata nei principali mercati mondiali, da New York a Shanghai, da Mumbai a Buenos Aires.
Al centro del racconto l'innovazione tecnologica, i brevetti, i primati internazionali e le sfide di una multinazionale capace di competere sui mercati globali mantenendo un forte legame con il territorio. Ma anche il ruolo dell'impresa nello sviluppo economico locale, le prospettive del lavoro e le competenze che le aziende cercano nelle nuove generazioni.
A scandire l'intervista saranno anche alcune fotografie scelte dallo stesso Cerciello: immagini di famiglia, ricordi della formazione, momenti importanti della storia aziendale e della passione per lo sport. Dal volley, vissuto anche attraverso i successi della squadra piacentina, fino all'immancabile fede calcistica per il Napoli, emerge il ritratto di un uomo che unisce determinazione, ironia e radici partenopee.
Un viaggio tra impresa, innovazione, territorio e vita privata, per conoscere da vicino l'uomo dietro il manager.
La puntata va in onda stasera alle 21 su Telelibertà. Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.
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