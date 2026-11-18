Dalla tecnologia piacentina ai mercati di tutto il mondo, con lo sguardo rivolto al futuro dell’impresa e le radici saldamente ancorate alla propria storia. È Vincenzo Cerciello, presidente di Confapi Industria Piacenza e vicepresidente di Nordmeccanica, il protagonista della nuova puntata de Lo specchio di Piacenza, intervistato dalla giornalista Nicoletta Bracchi.

Una storia che unisce rigore ingegneristico, capacità imprenditoriale e visione internazionale. Dalla formazione a Napoli, all’Istituto Pontano e all’Università Federico II, fino alla crescita di Nordmeccanica, realtà industriale con quartier generale a Piacenza e una presenza consolidata nei principali mercati mondiali, da New York a Shanghai, da Mumbai a Buenos Aires.

Al centro del racconto l'innovazione tecnologica, i brevetti, i primati internazionali e le sfide di una multinazionale capace di competere sui mercati globali mantenendo un forte legame con il territorio. Ma anche il ruolo dell'impresa nello sviluppo economico locale, le prospettive del lavoro e le competenze che le aziende cercano nelle nuove generazioni.

A scandire l'intervista saranno anche alcune fotografie scelte dallo stesso Cerciello: immagini di famiglia, ricordi della formazione, momenti importanti della storia aziendale e della passione per lo sport. Dal volley, vissuto anche attraverso i successi della squadra piacentina, fino all'immancabile fede calcistica per il Napoli, emerge il ritratto di un uomo che unisce determinazione, ironia e radici partenopee.

Un viaggio tra impresa, innovazione, territorio e vita privata, per conoscere da vicino l'uomo dietro il manager.