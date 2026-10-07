Una vita tra impresa, arte e solidarietà: Bruno Giglio si racconta

Un album per raccontare una vita tra impresa, arte e solidarietà. Sarà proprio attraverso le fotografie scelte dall'imprenditore Bruno Giglio che prenderà forma la nuova puntata de “Lo specchio di Piacenza”, il format condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, in onda ogni mercoledì alle ore 21.00 su Telelibertà.

Come vuole lo stile del programma, le immagini accompagneranno il dialogo e diventeranno una sorta di album personale, una galleria di ricordi attraverso cui ripercorrere le tappe di una vita vissuta tra l’impegno imprenditoriale e una forte curiosità per il mondo della cultura.

Giglio, imprenditore con una grande passione per l’arte, parlerà del suo rapporto con questo universo e dell’attività di mecenate che lo ha portato a sostenere mostre e iniziative artistiche. Un interesse che nel tempo si è trasformato in un modo concreto di contribuire alla vita culturale del territorio.

Ma nell’album ci sarà spazio anche per un’altra parte importante della sua storia: l’Africa e l’impegno nelle attività benefiche. Esperienze e immagini che permetteranno di conoscere più da vicino una dimensione forse meno pubblica, ma profondamente significativa del suo percorso.

Tra fotografie, ricordi e domande, Nicoletta Bracchi accompagnerà così Bruno Giglio in un racconto personale, capace di intrecciare impresa, arte, generosità e incontri. L’appuntamento è per mercoledì alle 21.00 con “Lo specchio di Piacenza”.

Le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.