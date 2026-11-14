Le sfide delle 500 aziende leader piacentine, focus alla Cattolica

Le 500 aziende top che operano sul territorio piacentino tornano protagoniste. Il giorno da segnare sul calendario con il circolino rosso è giovedì 19 novembre, quando al centro congressi Mazzocchi dell’Università Cattolica sarà presentata la rivista “Aziende Top 500 Piacenza”, l’evento annuale che intende fornire il quadro dello scenario imprenditoriale piacentino, con il focus rivolto sui temi più caldi del momento e uno sguardo al futuro prossimo dell’economia. Si tratta di una fotografia delle aziende leader piacentine, che enumera ricavi, patrimoni e dipendenti.

Durante l’incontro, organizzato da PwC Italia in collaborazione con Gruppo Libertà, l’Università Cattolica e Crédit Agricole Italia, verrà presentata la ricerca sulle performance del 2025 delle prime 500 imprese piacentine.

Da quanto l’iniziativa ha preso le mosse, ogni anno è stato dedicato a un tema specifico. A presentare un appuntamento ormai atteso dagli addetti ai lavori è Carlotta D’Este, professore associata della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.