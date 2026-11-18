Subito il distillato: il tessuto imprenditoriale piacentino tiene botta all’incertezza con la quale si deve confrontare e, soprattutto, mantiene un andamento complessivamente favorevole.

È quanto emerge da “Aziende Top 500 Piacenza”, la rivista che sarà presentata giovedì 19 nella sala Piana dell’Università Cattolica (e in edicola gratuitamente con Libertà lo stesso giorno), che mette in fila in ordine di fatturato, dalla prima alle cinquecentesima, le imprese di Piacenza e provincia in base alle performance del 2025, disegnando lo scenario del nostro mondo imprenditoriale. L’organizzazione del progetto, che analizza l’andamento e l’evoluzione delle principali realtà imprenditoriali, è di PwC Italia, in collaborazione con Gruppo Libertà, l’Università Cattolica e Crédit Agricole Italia.

La ricerca della Cattolica, che sarà presentata da Carlotta d’Este, docente della facoltà di Economia e Giurisprudenza, inquadra il ruolo di primo piano che sul nostro territorio mantiene il settore Terziario. Il Terziario mantiene un ruolo di primo piano, rappresentando circa il 40% delle imprese incluse nella classifica e contribuendo per il 38% al volume di affari, accanto alla Meccanica Generale, in lievissima flessione con una quota del 28%. A questi fanno seguito Agroalimentare e Trasporti e Logistica, prossimi al 10%, e Prefabbricati e Costruzioni e Chimico-Farmaceutico con il 7% e il 3%, secondo una distribuzione che non evidenzia particolari difformità rispetto alle precedenti edizioni.

Differente appare, invece, la dinamica occupazionale, per la quale il numero complessivo dei dipendenti si mantiene essenzialmente invariato, sia a parità di campione che rispetto alla classifica della scorsa edizione.