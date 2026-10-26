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Camion in fiamme alla logistica, intervento dei vigili del fuoco

Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo. Completamente distrutta la cabina di guida del mezzo pesante

Redazione Online
|3 ore fa
Camion in fiamme alla logistica, intervento dei vigili del fuoco
1 MIN DI LETTURA
Intervento dei vigili del fuoco, nella mattinata di lunedì 26 ottobre, in un piazzale della logistica di Piacenza, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate attorno alla cabina di un camion.
Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo. Completamente distrutta la cabina di guida del mezzo pesante.

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