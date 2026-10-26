Camion in fiamme alla logistica, intervento dei vigili del fuoco
Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo. Completamente distrutta la cabina di guida del mezzo pesante
Redazione Online
|3 ore fa
Intervento dei vigili del fuoco, nella mattinata di lunedì 26 ottobre, in un piazzale della logistica di Piacenza, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate attorno alla cabina di un camion.
Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo. Completamente distrutta la cabina di guida del mezzo pesante.
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