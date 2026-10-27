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Piacenza, bus per il cimitero: fermate aggiuntive sulla linea MB il 1° novembre

In occasione della festa di Ognissanti saranno attivate due fermate in Strada Caorsana. Corse ogni 23 minuti circa.

Redazione Online
|2 ore fa
Piacenza, bus per il cimitero: fermate aggiuntive sulla linea MB il 1° novembre
1 MIN DI LETTURA
Fermate aggiuntive per raggiungere il cimitero urbano di Piacenza nella giornata di Ognissanti. Domenica 1° novembre la linea MB del trasporto pubblico effettuerà, per tutta la giornata, due fermate supplementari in Strada Caorsana, per agevolare gli spostamenti dei cittadini diretti al camposanto.
In particolare, oltre alle fermate abituali, gli autobus serviranno anche Strada Caorsana 29 e Strada Caorsana 22, entrambe in corrispondenza del cimitero.
Le fermate aggiuntive saranno effettuate in entrambe le direzioni e su tutte le corse della giornata.
Per consentire il servizio, sarà leggermente modificata anche la frequenza dei passaggi: gli autobus transiteranno ogni 23 minuti circa.
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