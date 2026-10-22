T3 Expo Truck, Tyre & Trailer, la fiera dei veicoli commerciali apre i battenti
L'unico appuntamento italiano focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione di allestimenti su misura
Gabriele Faravelli
|5 ore fa
Ha aperto i battenti la seconda edizione di “T3 Expo Truck, Tyre & Trailer – Giornate Italiane dell'Allestitore”, l'unico appuntamento italiano focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione di allestimenti su misura per veicoli industriali e commerciali, unendo in un solo ecosistema gestori di grandi flotte, operatori indipendenti dell'autotrasporto e concessionari specialistici.
In contemporanea e fino al 24 ottobre il quartiere fieristico di Piacenza Expo ospiterà anche la novità AGV Expo, la prima fiera e mostra-convegno su scala europea ufficialmente registrata e interamente dedicata ai veicoli a guida automatica, ai robot mobili autonomi e alle tecnologie collegate.
Taglio del nastro stamattina alla presenza di autorità civili e militari, tra le quali il direttore di Mediapoint & Exhibitions Fabio Potestà, il presidente di Piacenza Expo Davide Villa e il vicesindaco Matteo Bongiorni. Oltre cento gli espositori, le fiere rimarranno aperte oggi e domani dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 17.
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