E’ intorno ai cento milioni l’investimento per la realizzazione di una nuova stazione merci a Piacenza. La stima è contenuta nella relazione del Comune che ridefinisce le obbligazioni del comparto del polo logistico individuato come sede del nuovo scalo, segnatamente l’area “Granella” a Le Mose.

Un progetto, denominato “Polo del ferro”, in campo da oltre vent’anni, oggetto nel 2004 di una convenzione urbanistica tra il Comune e i privati proprietari delle aree rimasta inattuata per quanto riguarda l’opera principale, vale a dire la realizzazione di un fascio di quattro binari di “presa e consegna” per la movimentazione delle merci con scambio ferro-gomma (da aumentare fino a dieci in fasi successive). Un’infrastruttura ritenuta strategica per far compiere alla logistica piacentina il salto di qualità in termini di efficienza e di sostenibilità ambientale unanimemente auspicato. Senza contare che si libererebbe l’area dell’attuale scalo merci a nord della stazione.

Lo scorrere del tempo, unitamente alla decisione di Rfi di dare all’opera, anche considerata la rilevanza del polo logistico di Le Mose, il rango di primaria infrastruttura inserita nella rete ferroviaria nazionale, hanno mutato le carte sul tavolo: «Il fascio (di binari) allora considerato non coincide, per dimensioni, condizioni di esercizio e funzione, con la stazione merci e con gli ulteriori collegamenti individuati nell’attuale programmazione», si spiega nella relazione del Comune che indica per l’appunto nell’ordine di circa 100 milioni il «valore del nuovo investimento». Importo «meramente orientativo», ma che «evidenzia la distanza» con il progetto originario quantificato sui 30 milioni.

Per rilanciare la partita del “Polo del ferro” viene ora a definizione l’accordo tra le parti che sostituisce la convenzione decaduta, disciplinandone le pendenze, con particolare riferimento alla mancata realizzazione del fascio di binari. In contropartita, il consorzio privato proprietario dell’area si impegna a versare 5,1 milioni, uno dei quali per la progettazione della futura stazione merci da parte di Rfi e 4,1 per la realizzazione di interventi di interesse pubblico connessi al polo logistico tra cui videosorveglianza (500mila euro), sicurezza stradale e mobilità sostenibile (2,5 milioni), trasporto pubblico, aree verdi (1,1 milioni).