Fanghi nei campi, proteste a Caorso per la puzza: 85 spandimenti nel Piacentino

«Non ce la facciamo più. L'aria è irrespirabile anche con porte e finestre chiuse». Torna la protesta contro gli spandimenti di fanghi nei campi a Caorso. A denunciare il disagio è un residente di Roncarolo: «La gola punge, ho dovuto rilavare il bucato perché impregnato di puzza». Ora annuncia una raccolta firme per chiedere di fermare i trasporti e gli spandimenti.

Il Comune ha interessato polizia locale e Arpae, ma gli interventi sono limitati dalle autorizzazioni previste dalla normativa. «Comprendiamo il disagio e continuiamo a vigilare», assicura il comandante della polizia locale Marco Merli, precisando che quest'anno non sono state riscontrate violazioni del codice della strada.

Secondo i dati Arpae, da aprile nel Piacentino sono stati effettuati 85 spandimenti. In testa Gazzola con 16, seguita da Caorso (15), Fiorenzuola (14) e Piacenza (11). Seguono Rottofreno (6), Monticelli (5), San Pietro in Cerro, Castelvetro e Alseno (4 ciascuno).