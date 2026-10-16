Federico, 10 anni, dipinge per solidarietà: in mostra le sue opere contro la sclerosi tuberosa

Ha solo 10 anni, ma ha già realizzato circa 300 opere astratte. Federico Toscani, che vive a Villanova con la famiglia, esporrà domenica, dalle 9, i suoi dipinti nell’ex convento dei Domenicani a Polesine Zibello, nel Parmense, durante un evento organizzato dall’associazione Ortocolto.

Le opere potranno essere acquistate con un’offerta libera destinata all’Associazione sclerosi tuberosa, la malattia genetica rara diagnosticata al bambino poco dopo la nascita.

Per Federico la pittura è una passione e un modo per esprimere emozioni e creatività. «Decide lui quando dipingere, sceglie materiali e colori», racconta la mamma Maria Chiara. Pennelli, mani, matterelli e persino trattori giocattolo diventano strumenti per creare sorprendenti composizioni.

La prima esposizione, domenica scorsa a Fidenza, ha riscosso grande interesse e numerose opere sono già state acquistate. Ora una nuova occasione per conoscere il talento di Federico, che potrebbe anche dipingere dal vivo.

«Siamo felici perché lo vediamo contento – raccontano i genitori Maria Chiara e Diego –. Non c’è emozione più grande che vedere brillare di gioia gli occhi di Fede».