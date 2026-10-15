Ferriere, lavori al ponte sul Rio Remorano: senso unico alternato sulla Sp 586 per due mesi
Da lunedì 19 ottobre al 15 dicembre semaforo per regolare il traffico sulla strada della Val d'Aveto. Interventi di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza
Redazione Online
|1 ora fa
Un cantiere con senso unico alternato regolato da un semaforo
Senso unico alternato per quasi due mesi lungo la strada provinciale 586R di Val d'Aveto, nel territorio comunale di Ferriere. Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 19 ottobre alle 8 e resterà in vigore fino alle 18 dei martedì 15 dicembre, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul Rio Remorano.
A comunicarlo è il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza. Gli interventi riguarderanno anche l'installazione di nuove barriere di sicurezza sul ponte, situato al chilometro 22+200 della provinciale.
Per garantire la sicurezza della circolazione, il traffico sarà regolato da semaforo nel tratto compreso tra i chilometri 22+100 e 22+300, per una lunghezza complessiva di 200 metri.
La limitazione interesserà tutte le categorie di veicoli e rimarrà in vigore per l'intera durata prevista dei lavori, fino al 15 dicembre.
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