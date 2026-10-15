Fiorenzuola, sei nuovi lampioni al Parco Laussonne: per la prima volta illuminato anche di sera

Sei nuovi lampioni per illuminare il Parco Laussonne, nel quartiere Molinetto di Fiorenzuola. Sono terminati i lavori di installazione dell'impianto di illuminazione pubblica nell'area verde, che fino a oggi ne era completamente sprovvista.

L'intervento consentirà di utilizzare i percorsi e le aree attrezzate del parco anche dopo il tramonto, in particolare durante i mesi primaverili ed estivi, quando gli spazi verdi sono maggiormente frequentati.

I lavori sono stati eseguiti su iniziativa del Comune, anche in risposta alle richieste avanzate dai residenti del quartiere nel corso di alcuni incontri pubblici tenutisi nel 2021.

Contestualmente è stato ripristinato anche un punto luce nell'area verde di via Azzolini, sempre nel quartiere Molinetto.

Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, gli interventi hanno l'obiettivo di migliorare l'utilizzo degli spazi pubblici nelle ore serali e la sicurezza delle aree interessate.

«Con i nuovi lampioni – sottolinea il sindaco Romeo Gandolfi – portiamo per la prima volta l’illuminazione pubblica nel Parco Laussonne, migliorando la sicurezza e la possibilità di frequentare l’area verde anche nelle ore serali».

«L’illuminazione del Parco Laussonne – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Federico Franchi – risponde a una richiesta avanzata dai residenti del quartiere Molinetto durante gli incontri del 2021. Consentirà di frequentare il parco anche dopo il tramonto, soprattutto nei mesi più caldi».