Furti di rame al cimitero di Castel San Giovanni: razziate le cappelle, danni per decine di migliaia di euro

Ladri di rame in azione al cimitero di Castel San Giovanni, preso di mira nei giorni scorsi da una vera e propria razzia. Nel mirino dei malviventi sono finite le coperture e le lattonerie di numerose cappelle private e di altre strutture cimiteriali, dalle quali sono stati asportati elementi in rame.

Il bilancio dei danni sarebbe particolarmente pesante: secondo le prime stime, si parla di diverse decine di migliaia di euro, anche se l'entità complessiva resta da accertare.

In diversi punti del camposanto sono comparsi cartelli che segnalano i furti e i danneggiamenti. Gli avvisi sono stati affissi all'interno delle cappelle private e nelle aree interessate dalle sottrazioni.

Oltre alle verifiche affidate ai tecnici comunali, i proprietari delle cappelle private sono invitati a effettuare un sopralluogo, per controllare le condizioni delle strutture e accertare la presenza di eventuali danni.

La ricognizione servirà a definire con maggiore precisione l'entità della razzia, che ha interessato sia proprietà private sia parti del complesso cimiteriale.