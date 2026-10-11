Furti nelle case a Rivergaro, arrivano sei nuove telecamere: ecco dove saranno installate

Sei nuove telecamere per contrastare i furti nelle abitazioni e rafforzare la sicurezza. Il Comune di Rivergaro ha stanziato 30mila euro per estendere la videosorveglianza nella zona sud del capoluogo, attualmente poco coperta dagli impianti.

Ad annunciarlo in consiglio comunale è stato il sindaco Andrea Gatti. Le telecamere saranno installate tra via Genova, via Motta, Case Leoni e via Lisera, aree residenziali già interessate da incursioni dei ladri.

A breve entreranno inoltre in funzione gli impianti già finanziati alla Castagna e a Case Buschi. «Attendiamo soltanto gli allacci alla rete», ha spiegato Gatti. L'obiettivo è individuare movimenti sospetti e fornire immagini utili alle forze dell'ordine.

Un mutuo per il nuovo asilo

Il consiglio ha inoltre approvato un mutuo ventennale da 250mila euro con Cassa Depositi e Prestiti per contribuire alla costruzione del nuovo asilo nido di Niviano. Altri 300mila euro, provenienti dagli oneri di urbanizzazione, sono già stati accantonati. Il finanziamento sarà rimborsato con due rate semestrali da 9.500 euro.

Previsti infine ulteriori 60mila euro di oneri di urbanizzazione, oltre ai 70mila già incassati, destinati ad asfaltature a partire da Pozzolo e Ca' Buschi.