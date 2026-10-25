Imparare a salvare una vita: al Gotico di Piacenza tutti a lezione con la Croce Rossa

La Croce Rossa entra per la prima volta in un centro commerciale e conquista grandi e piccoli. Il Gotico di Piacenza ha ospitato un corso collettivo gratuito di rianimazione cardiopolmonare, aperto a tutta la cittadinanza e promosso in collaborazione con l'Italian Resuscitation Council.

Per un'intera mattinata, esperti e volontari della Croce Rossa Italiana hanno insegnato ai piacentini come utilizzare un defibrillatore semiautomatico, eseguire le manovre di disostruzione pediatrica e mettere in pratica altre tecniche di primo soccorso.

I partecipanti hanno potuto esercitarsi su manichini per la rianimazione, anche in versione ridotta per i bambini, e familiarizzare con gli apparecchi salvavita. A disposizione anche un sistema video che mostrava in tempo reale se le manovre venivano eseguite correttamente.

Dagli adulti ai più piccoli, tutti hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi a gesti che, in caso di emergenza, possono fare la differenza. E chi si è messo alla prova è rimasto piacevolmente sorpreso dalla semplicità delle operazioni.

«È stata un'emozione bellissima provare per la prima volta a usare questo apparecchio. Dovrebbero farlo tutti, perché ci si rende conto che si può davvero aiutare qualcuno. Non è nemmeno difficile: la cosa più complicata, forse, è iniziare. Poi sembra quasi un gioco. Ma è un gioco utile, che può fare del bene a chiunque ne abbia bisogno, in qualsiasi momento».