In via Castagna spuntano i cartelli “Attenti ai ladri”

«Attenti ai ladri». E sono gli stessi cittadini a mettere in guardia gli ignari non residenti convinti di parcheggiare l’auto in una zona relativamente tranquilla. In via Castagna - nella zona attorno a via Morigi a Piacenza - gli abitanti si sentono assediati: dopo la consegna delle firme di protesta all’amministrazione comunale, tramite il consigliere della Lega Luca Zandonella - come abbiamo dato notizia nell’edizione di ieri - nella via sono apparsi anche dei cartelli “informativi” per invitare tutti a prestare attenzione.

Nei cartelli “fai da te” si fa riferimento al fatto che da tempo nella zona forzano le portiere delle auto lasciate parcheggiate durante la notte, per rubare qualcosa di prezioso all’interno. Da qui, l’invito accorato a non lasciare negli abitacoli oggetti di valore o di altro tipo, compresi occhiali da vista. Nel documento allegato alle 200 firme raccolte e consegnate in Comune da Zandonella, si fa riferimento anche a furti di biciclette, degrado nella zona d’ingresso alla piscina in alcuni orari, schiamazzi e abuso di alcol e droga, fino alla scarsa manutenzione del parco Anguissola. Da qui, la richiesta di un potenziamento dei controlli da parte della polizia locale e del sistema di videosorveglianza.