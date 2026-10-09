Incendio in un condominio a Piacenza, famiglie evacuate per il fumo che invade le scale
Le fiamme sono divampate intorno alle 6.20 in una cantina di via Caduti sul Lavoro. Vigili del fuoco ancora al lavoro, situazione sotto controllo
Redazione Online
|1 ora fa
Momenti di forte apprensione questa mattina, venerdì 9 ottobre, in un condominio di via Caduti sul Lavoro, a Piacenza, dove un incendio è divampato all'interno di una cantina, provocando una densa fuoriuscita di fumo che ha rapidamente interessato il vano scale e si è diffuso nell'edificio.
L'allarme è scattato stamattina intorno alle 6.20, quando il fumo ha cominciato a risalire le scale, creando preoccupazione tra i residenti. Alcune famiglie sono state evacuate per ragioni di sicurezza.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'edificio
I pompieri sono ancora al lavoro, ma la situazione appare ora sotto controllo. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.
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