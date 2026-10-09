Incendio in un condominio a Piacenza, famiglie evacuate per il fumo che invade le scale

Momenti di forte apprensione questa mattina, venerdì 9 ottobre, in un condominio di via Caduti sul Lavoro, a Piacenza, dove un incendio è divampato all'interno di una cantina, provocando una densa fuoriuscita di fumo che ha rapidamente interessato il vano scale e si è diffuso nell'edificio.

L'allarme è scattato stamattina intorno alle 6.20, quando il fumo ha cominciato a risalire le scale, creando preoccupazione tra i residenti. Alcune famiglie sono state evacuate per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'edificio

I pompieri sono ancora al lavoro, ma la situazione appare ora sotto controllo. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

In aggiornamento