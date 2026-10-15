Incidente in autostrada a Fiorenzuola sulla bretella che collega A1 e A21, code e rallentamenti

Disagi per chi viaggia in autostrada a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 15 ottobre, nella zona di Fiorenzuola.

Secondo la segnalazione diffusa alle 11.19 dai servizi di informazione autostradale, si è formata una coda in corrispondenza del bivio tra l'A1 e la diramazione di Fiorenzuola verso l'autostrada A21 Piacenza-Brescia, al chilometro 73,9, in direzione nord, lungo la quale si è verificato un incidente, fortunatamente senza feriti. Dopo mezzogiorno i disagi sono rientrati e la circolazione ha ripreso a procedere regolarmente.