Incidente in autostrada a Fiorenzuola sulla bretella che collega A1 e A21, code e rallentamenti
Rallentamenti sull'Autostrada del Sole in direzione nord. La segnalazione delle 11.19 riguarda il tratto in prossimità del chilometro 73,9. Informazioni sull'incidente in aggiornamento.
Redazione Online
|59 minuti fa
code in autostrada
Disagi per chi viaggia in autostrada a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 15 ottobre, nella zona di Fiorenzuola.
Secondo la segnalazione diffusa alle 11.19 dai servizi di informazione autostradale, si è formata una coda in corrispondenza del bivio tra l'A1 e la diramazione di Fiorenzuola verso l'autostrada A21 Piacenza-Brescia, al chilometro 73,9, in direzione nord, lungo la quale si è verificato un incidente, fortunatamente senza feriti. Dopo mezzogiorno i disagi sono rientrati e la circolazione ha ripreso a procedere regolarmente.
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