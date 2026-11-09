Influenza aviaria nel Lodigiano, fagiano positivo: vaccinazioni alla fiera di Codogno
Il virus individuato in un animale selvatico morto a Pieve Fissiraga. Le autorità sanitarie escludono per ora un focolaio e rafforzano la prevenzione in occasione della manifestazione agricola.
Redazione Online
|1 ora fa
Un caso di influenza aviaria è stato individuato nel Lodigiano, nella zona di Pieve Fissiraga, dove durante i controlli sanitari è stato rinvenuto un fagiano morto, risultato positivo a un ceppo del virus. Al momento si tratta di un episodio isolato e non di un focolaio, ma l'attenzione delle autorità sanitarie resta alta.
In seguito al ritrovamento è stata predisposta una campagna di vaccinazione antinfluenzale in occasione della grande fiera agricola di Codogno, in programma la prossima settimana. L'iniziativa rientra nelle misure preventive adottate dalla Regione Lombardia a partire dal 3 novembre.
Il vaccino proposto sarà quello contro l'influenza umana, che non protegge direttamente dall'aviaria. La somministrazione è raccomandata soprattutto a chi lavora a stretto contatto con gli animali, per ridurre il rischio di infezioni contemporanee da virus influenzali umani e aviari. Una precauzione importante anche per limitare la possibilità di ricombinazioni genetiche tra i virus.