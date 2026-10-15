Che Classe 2026, lunedì il via: oggi si sceglie il tema su Instagram

Che Classe festeggia la decima edizione e si prepara a riportare le scuole piacentine al centro di otto settimane di voti, creatività e partecipazione. Il gioco del Gruppo Libertà partirà lunedì 19 ottobre 2026, ma il primo appuntamento è già oggi, giovedì 15 ottobre: nelle storie Instagram di e si prepara a riportare le scuole piacentine al centro di otto settimane di voti, creatività e partecipazione. Il gioco del Gruppo Libertà partiràma il primo appuntamento è già oggi, giovedì 15 ottobre: nelle storie Instagram di @liberta_piacenza si può votare il tema dei primi elaborati. Un traguardo importante per un’iniziativa diventata un appuntamento atteso nelle scuole, che negli anni ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie. Il numero dieci accompagnerà anche le proposte creative di questa edizione, insieme a una novità: un lavoro collettivo ispirato a un titolo di Libertà, con un bonus speciale per la classe.

Oggi si vota il tema su Instagram

tre alternative: ciascuno può indicare il tema che vorrebbe vedere sviluppato da bambini e ragazzi. Il tema più votato sarà annunciato lunedì 19 ottobre e accompagnerà le prime due settimane di attività. Tutti i temi di quest’anno avranno il numero dieci come filo conduttore, per celebrare il traguardo dell’iniziativa. Il sondaggio tornerà prima di ogni cambio di tema, offrendo al pubblico la possibilità di contribuire al percorso creativo delle classi. La prima scelta spetta ai sostenitori. Nelle storie del @liberta_piacenza , sono proposte: ciascuno può indicare il tema che vorrebbe vedere sviluppato da bambini e ragazzi. Il tema più votato sarà annunciato lunedì 19 ottobre e accompagnerà le prime due settimane di attività., per celebrare il traguardo dell’iniziativa. Il sondaggio tornerà prima di ogni cambio di tema, offrendo al pubblico la possibilità di contribuire al percorso creativo delle classi.

Chi partecipa e come si vota

dal 19 ottobre al 12 dicembre 2026 sul portale Che Classe è dedicato alle classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private, della provincia di Piacenza. Le votazioni saranno apertesul portale checlasse.liberta.it . Potranno votare gli utenti maggiorenni, previa registrazione, con una sola preferenza al giorno.

Le classi potranno incrementare il punteggio con disegni, opere creative, poesie e racconti, questi ultimi di almeno una cartella. Il tema cambierà ogni due settimane: ciascun elaborato varrà 5 punti, fino a dieci lavori per classe e un massimo di 50 punti per ogni periodo.

Ogni mercoledì e domenica al Centro Commerciale Gotico sarà esposto un codice bonus che, inserito in fase di votazione, farà aumentare il punteggio giornaliero molto più velocemente: il codice infatti vale ben 3 punti! Ogni codice potrà essere utilizzato fino all'esposizione di quello successivo.

La novità: un lavoro collettivo da 100 punti

elaborato collettivo ispirato a un titolo di Libertà, da scegliere durante tutto l’arco del gioco. Il titolo dovrà essere ritagliato dal giornale e incollato sull’opera. Sarà possibile anche combinare due titoli diversi, per costruire un nuovo spunto creativo. Il lavoro dovrà essere inviato entro sabato 12 dicembre a Per la decima edizione ogni classe potrà realizzare unispirato a un titolo di Libertà, da scegliere durante tutto l’arco del gioco. Il titolo dovrà essere ritagliato dal giornale e incollato sull’opera. Sarà possibile anche combinare due titoli diversi, per costruire un nuovo spunto creativo. Il lavoro dovrà essere inviato entro sabato 12 dicembre a [email protected] . Varrà 100 punti: il bonus potrà essere assegnato una sola volta a ciascuna classe. Tutti gli elaborati dovranno indicare con precisione la classe destinataria dei punti; le scadenze dei lavori sui temi periodici saranno comunicate sui mezzi del Gruppo.

Al termine delle votazioni saranno premiate le prime 138 classi della graduatoria, con materiale scolastico per le attività in aula. Intanto, si comincia dalle storie Instagram di Libertà: oggi la prima scelta spetta ai sostenitori.