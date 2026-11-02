Che Classe, nuova classifica e nuovo tema: "L’attività in cui siete bravissimi"

"L’attività in cui siete bravissimi" è il secondo tema di Che Classe, il gioco del Gruppo Libertà dedicato alle classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della provincia di Piacenza. La proposta ha raccolto il 41% delle preferenze nel sondaggio Instagram di giovedì 29 ottobre, dedicato alla cornice "Il tuo numero 10". Seguono "Il vostro personaggio immaginario preferito", con il 31%, e "Il vostro campione preferito", con il 28%. L’alternativa vincente guiderà i lavori del nuovo ciclo, che comincia oggi, lunedì 2 novembre, e si conclude domenica 15.

Gli elaborati

Suonare uno strumento, preparare una ricetta, risolvere un rompicapo: sono alcuni possibili spunti per raccontare qualcosa che si sa fare particolarmente bene. Le classi possono interpretare il tema attraverso disegni, opere creative, poesie e racconti di almeno una cartella. Gli elaborati devono arrivare a [email protected] entro domenica 15 novembre alle 23.59. Nella mail va indicata esattamente la classe destinataria dei punti: se non è chiaramente identificabile, il punteggio non viene assegnato.

La nuova classifica sul quotidiano

Tra le pagine dedicate al gioco Che Classe pubblicate oggi su Libertà trova spazio una nuova classifica provvisoria. I punteggi riportati non comprendono ancora quelli relativi agli elaborati inviati durante le prime settimane di gioco: una precisazione da tenere presente nella lettura della graduatoria.

Il codice bonus del Gotico

Resta valido il codice esposto domenica 1° novembre nella Galleria del Centro Commerciale Gotico. Inserito nell’apposito spazio durante la votazione, aggiunge 3 punti al valore del singolo voto. Il codice viene rinnovato ogni mercoledì e domenica e rimane utilizzabile fino all’esposizione del successivo.