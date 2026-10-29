La chiesa di Santa Rita aperta fino a mezzanotte, canti e preghiere perché non c’è solo Halloween

Nata tre anni fa come celebrazione riparatrice delle manifestazioni ritenute sacrileghe verificatesi nella notte di Halloween, oggi indossa la veste di un’alternativa alla festa pagana, un’occasione per avvicinarsi consapevoli alla festa di Ognissanti, il giorno dell’anno in cui il cielo, grazie alle aureole, è, in un certo senso, più vicino alla terra. E’ questo il significato della veglia di preghiera che si tiene sabato sera nel santuario di Santa Rita, sullo Stradone Farnese. Ad organizzare il momento è il Rinnovamento nello spirito, un’associazione laicale cattolica che appartiene alla corrente spirituale del Rinnovamento carismatico cattolico. In collaborazione con i Figli di Sant’Anna. La Veglia di Ognissanti inizierà alle 21 con la Recita dei Misteri Gioiosi, seguita alle 21,30 dal Roveto Ardente e alle 23 dalla celebrazione eucaristica di introduzione alle festa di Ognissanti. Così recita la locandina.

«Il nostro ispiratore è lo Spirito Santo - ci tiene a mettere subito in chiaro Pietro Sozzi, il coordinatore diocesano dei gruppi piacentini del Rinnovamento - che mette la parola di Dio sulle nostre labbra e che ci fa dispensatori della sua grazia. Abbiamo pensato alla celebrazione di sabato come tempo di preghiera, di ascolto e di comunione».

Fuori da Santa Rita si ripeterà ancora una volta il rito del “dolcetto o scherzetto”. Fuori da Santa Rita si andrà oltre con sfilate di maschere infernali, zombie di gomma, diavoli di plastica, odore di zolfo.

«E’ un’alternativa ad Halloween - spiega pacato e senza attaccare nessuno Sozzi -. In giro quella notte non ci saranno solo mostri ma ci anche sarà l’opportunità di pregare e avvicinarsi alla presenza dei santi»