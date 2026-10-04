La lite di coppia alla Farnesiana finisce col coltello: lei colpisce lui

Dalle parole grosse alla coltellata nel giro di pochi minuti. Una banale lite di coppia è così degenerata nella serata di sabato alla quartiere Farnesiana, a Piacenza, dove un 35enne italiano è rimasto ferito da un fendente sferrato dalla donna che era con lui. Un episodio dai contorni ancora da chiarire, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.

L’allarme è scattato attorno alle 22, quando la discussione, iniziata nei pressi di un bar del quartiere, è rapidamente salita di tono. L’uomo e la donna hanno cominciato a litigare in mezzo alla strada, attirando l’attenzione di alcune persone. Poi, nel volgere di pochi istanti, la situazione è degenerata e dalle parole si è passati alla violenza. Ad avere la peggio è stato il 35enne, raggiunto da una coltellata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia, il fendente potrebbe essere stato sferrato dalla donna nel tentativo di difendersi durante la colluttazione.

Alla Farnesiana si è precipitata una volante della questura, mentre a soccorrere il ferito è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca. Gli agenti hanno trovato sul posto entrambi i protagonisti della lite e hanno proceduto agli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.