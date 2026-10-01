Ladri al comando dei vigili del fuoco, pompieri li inseguono e recuperano la refurtiva
Tre uomini hanno tagliato la recinzione della sede di strada Valnure e sottratto costose attrezzature di soccorso. Scoperti dai vigili del fuoco, sono fuggiti nei campi abbandonando il bottino
Ermanno Mariani
|47 minuti fa
Il comando dei vigili del fuoco
Hanno preso di mira il comando dei vigili del fuoco di strada Valnure, ma sono stati scoperti e inseguiti dagli stessi pompieri. Tre ladri sono riusciti a entrare nel piazzale dopo aver tagliato la recinzione, quindi hanno aperto alcuni mezzi di soccorso e sottratto un divaricatore con caricabatteria e un palanco, attrezzature di valore utilizzate anche per liberare le persone intrappolate nei veicoli dopo gli incidenti.
A mandare all’aria il colpo è stata una squadra di vigili del fuoco che stava lavorando nella rimessa. Insospettiti da alcuni rumori, i pompieri sono usciti e hanno sorpreso i tre, che si sono dati alla fuga.
Ne è nato un inseguimento fino alla zona della provinciale Val Nure. Per riuscire a correre più velocemente, i ladri hanno gettato il pesante bottino in un canale, dove è stato poi recuperato. Favoriti dal buio, sono quindi riusciti a dileguarsi attraverso i campi.
Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato la presenza di tre persone. Le ricerche, al momento, non hanno consentito di rintracciarle.
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